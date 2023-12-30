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14 человек ранены вследствие удара по дому в центре Харькова — Терехов (видео)

Происшествия 20:56   30.12.2023
Елена Нагорная
14 человек ранены вследствие удара по дому в центре Харькова — Терехов (видео)

О 16 пострадавших в результате ракетного удара РФ по Харькову вечером 30 декабря сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

На месте событий он рассказал журналистам о двух попаданиях в центре города. Первая ракета ударила по гостинице, где находились люди, и один человек получил ранения.

Второй «прилет» был по жилому дому также в центре Харькова.

«К счастью, хочу сказать, что мы обследовали практически все квартиры и пока нет погибших. 14 человек получили травмы различной степени тяжести, пять из них на сегодняшнее время госпитализированы, и с ними работают врачи», — сообщил Терехов.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. О попадании в один из домов в центре Харькова, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры написал мэр Игорь Терехов. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Предварительно, военные ударили с территории Белгородской области ракетами С-300. Среди пострадавших — ребенок и иностранный журналист.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О 16 пострадавших в результате ракетного удара РФ по Харькову вечером 30 декабря сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.".