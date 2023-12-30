14 осіб поранені внаслідок удару по будинку в центрі Харкова – Терехов (відео)

Про 16 постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Харкову ввечері 30 грудня повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

На місці подій він розповів журналістам про два влучання у центрі міста. Перша ракета вдарила по готелю, де знаходилися люди, і одна особа отримала поранення.

Другий “приліт” був у житловий будинок також у центрі Харкова.

“На щастя, хочу сказати, що ми обслідували практично всі квартири й поки що нема тих, які загинули. 14 людей отримали травми різного ступеня важкості, п’ять з них на сьогоднішній час ушпиталені, й з ними працюють лікарі“, – повідомив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Про влучання в один із будинків у центрі Харкова, а також про руйнування цивільної інфраструктури написав мер Ігор Терехов. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. Попередньо, військові вдарили з території Бєлгородської області ракетами С-300. Серед постраждалих – дитина та іноземний журналіст.