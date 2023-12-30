Один из трамваев вновь начнет ходить в Харькове в канун Нового года
Трамвай №12, который будет курсировать от Южного вокзала до Центрального парка Харькова, временно запустят с воскресенья, 31 декабря.
Маршрут возобновляют для улучшения перевозок жителей центральных районов на период военного положения, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Трамваи будут курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — пл. Первого Мая — разворотный круг «Центральный парк».
В мэрии просят харьковчан не парковать авто на пути трамваев, в частности на улице Тринклера возле Сумского рынка.
Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что маршрут трамвая №12 будет возобновлен после новогодних праздников.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, новый год, трамвай, Харьков, центральный парк, южный вокзал;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №12, который будет курсировать от Южного вокзала до Центрального парка Харькова, временно запустят с воскресенья, 31 декабря.".