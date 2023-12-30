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Один из трамваев вновь начнет ходить в Харькове в канун Нового года

Общество 18:00   30.12.2023
Елена Нагорная
Один из трамваев вновь начнет ходить в Харькове в канун Нового года Фото: Харьковский горсовет

Трамвай №12, который будет курсировать от Южного вокзала до Центрального парка Харькова, временно запустят с воскресенья, 31 декабря.

Маршрут возобновляют для улучшения перевозок жителей центральных районов на период военного положения, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Трамваи будут курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — пл. Первого Мая — разворотный круг «Центральный парк».

В мэрии просят харьковчан не парковать авто на пути трамваев, в частности на улице Тринклера возле Сумского рынка.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что маршрут трамвая №12 будет возобновлен после новогодних праздников.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 18:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №12, который будет курсировать от Южного вокзала до Центрального парка Харькова, временно запустят с воскресенья, 31 декабря.".