Возвращение маршрута трамвая после новогодних праздников анонсировал Терехов
Маршрут трамвая №12, который соединяет район станции метро «Южный вокзал» с Центральным парком Харькова, будет возобновлен после новогодних праздников.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и отметил, что трамваи не курсировали по этому маршруту с первых дней полномасштабной войны.
«Рабочие сейчас восстанавливают трамвайные пути на улице Мироносицкой. Контактными сетями занимаются службы энергообеспечения города. Параллельно с этим коммунальщики наводят порядок на остановочных пунктах маршрута и устанавливают все необходимые таблички-указатели», — рассказал главный специалист КП «Горэлектротранссервис» Сергей Бабаков.
Как сообщил главный инженер службы пути управления наземного транспорта КП «Харьковский метрополитен» Юрий Кушнир, рабочие уже почти восстановили около 300 метров трамвайного пути.
Фото: Telegram Игоря Терехова
Напомним, с 21 декабря в Харькове начнет курсировать троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, мироносицкая, терехов, трамвай, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маршрут трамвая №12, который соединяет район станции метро «Южный вокзал» с Центральным парком Харькова, будет возобновлен после новогодних праздников.".