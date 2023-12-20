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Возвращение маршрута трамвая после новогодних праздников анонсировал Терехов

Общество 20:56   20.12.2023
Елена Нагорная
Возвращение маршрута трамвая после новогодних праздников анонсировал Терехов Фото: Telegram Игоря Терехова

Маршрут трамвая №12, который соединяет район станции метро «Южный вокзал» с Центральным парком Харькова, будет возобновлен после новогодних праздников.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и отметил, что трамваи не курсировали по этому маршруту с первых дней полномасштабной войны.

«Рабочие сейчас восстанавливают трамвайные пути на улице Мироносицкой. Контактными сетями занимаются службы энергообеспечения города. Параллельно с этим коммунальщики наводят порядок на остановочных пунктах маршрута и устанавливают все необходимые таблички-указатели», — рассказал главный специалист КП «Горэлектротранссервис» Сергей Бабаков.

Как сообщил главный инженер службы пути управления наземного транспорта КП «Харьковский метрополитен» Юрий Кушнир, рабочие уже почти восстановили около 300 метров трамвайного пути.


Фото: Telegram Игоря Терехова

Напомним, с 21 декабря в Харькове начнет курсировать троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 20:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маршрут трамвая №12, который соединяет район станции метро «Южный вокзал» с Центральным парком Харькова, будет возобновлен после новогодних праздников.".