Повернення маршруту трамвая після новорічних свят анонсував Терехов

Маршрут трамвая №12, який поєднує район станції метро “Південний вокзал” із Центральним парком Харкова, планують відновити після новорічних свят.

Про це повідомив мер Ігор Терехов і зазначив, що трамваї не курсували цим маршрутом з перших днів повномасштабної війни.

«Робітники зараз відновлюють трамвайну колію на вулиці Мироносицькій. Контактними мережами займаються служби енергозабезпечення міста. Паралельно з цим комунальники наводять лад на зупиночних пунктах маршруту та встановлюють усі необхідні таблички-покажчики», – розповів головний спеціаліст КП «Міськелектротранссервіс» Сергій Бабаков.

Як повідомив головний інженер служби колії управління наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Юрій Кушнір, працівники вже майже відновили близько 300 метрів трамвайної колії.



Фото: телеграм Ігоря Терехова

Нагадаємо, з 21 грудня у Харкові почне курсувати тролейбус №2 «Розворотне коло «Пр. Перемоги» – пл. Свободи».