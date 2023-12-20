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Завтра розпочне курсувати новий маршрут тролейбуса у центрі Харкова

Суспільство 16:24   20.12.2023
Оксана Якушко
Завтра розпочне курсувати новий маршрут тролейбуса у центрі Харкова

Тролейбус №2 “Розворотний круг” Пр. Перемоги» – пл. Свободи» для мешканців Олексіївки та Павлова Поля почне курсувати з четверга, 21 грудня, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Тимчасовий маршрут запровадили, щоб покращити пасажирські перевезення мешканців Олексіївки та Павлова Поля.

Тролейбус №2 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 16:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №2 “Розворотний круг” Пр. Перемоги» – пл. Свободи» для мешканців Олексіївки та Павлова Поля почне курсувати з четверга, 21 грудня, повідомили у Департаменті інфраструктури.".