Завтра розпочне курсувати новий маршрут тролейбуса у центрі Харкова

Тролейбус №2 “Розворотний круг” Пр. Перемоги» – пл. Свободи» для мешканців Олексіївки та Павлова Поля почне курсувати з четверга, 21 грудня, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Тимчасовий маршрут запровадили, щоб покращити пасажирські перевезення мешканців Олексіївки та Павлова Поля.

Тролейбус №2 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободи.