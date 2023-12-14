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Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові

Суспільство 09:01   14.12.2023
Оксана Горун
Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові

З пропозиціями щодо роботи тролейбусів та автобусів у Харкові до мерії звернулися жителі міста. Вони створили електронні петиції на сайті міськради.

Продовжити тролейбусний маршрут №31 пропонує автор одного зі звернень до мерії Владислав Кучук. Його ідея – з’єднати тролейбусним сполученням Північну Салтівку та Холодну гору.

“В оновленому вигляді тролейбусний маршрут номер 31 стане дуже зручним, щоб без пересадок доїхати з Північної Салтівки до центру міста, на вокзал та до районів Холодна Гора та Лиса Гора”, – аргументує Кучук.

У ще одній петиції мерію просять додати рухомий склад на автобусному маршруті № 33, оскільки на маршруті через ламання періодично курсує лише один автобус.

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Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пропозиціями щодо роботи тролейбусів та автобусів у Харкові до мерії звернулися жителі міста. Вони створили електронні петиції на сайті міськради".