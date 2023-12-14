Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові
З пропозиціями щодо роботи тролейбусів та автобусів у Харкові до мерії звернулися жителі міста. Вони створили електронні петиції на сайті міськради.
Продовжити тролейбусний маршрут №31 пропонує автор одного зі звернень до мерії Владислав Кучук. Його ідея – з’єднати тролейбусним сполученням Північну Салтівку та Холодну гору.
“В оновленому вигляді тролейбусний маршрут номер 31 стане дуже зручним, щоб без пересадок доїхати з Північної Салтівки до центру міста, на вокзал та до районів Холодна Гора та Лиса Гора”, – аргументує Кучук.
У ще одній петиції мерію просять додати рухомий склад на автобусному маршруті № 33, оскільки на маршруті через ламання періодично курсує лише один автобус.
Читайте також: Пишуть Терехову: харків’яни просять повернути маршрути трамвая та тролейбуса
Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: маршруты, мерія, петиция, терехов, транспорт, троллейбус;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пропозиціями щодо роботи тролейбусів та автобусів у Харкові до мерії звернулися жителі міста. Вони створили електронні петиції на сайті міськради".