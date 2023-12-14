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Терехова просят усовершенствовать маршруты транспорта в Харькове

Общество 09:01   14.12.2023
Оксана Горун
Терехова просят усовершенствовать маршруты транспорта в Харькове

С предложениями, касающимися работы троллейбусов и автобусов в Харькове, в мэрию обратились жители города. Они создали электронные петиции на сайте горсовета.

Продлить троллейбусный маршрут №31 предлагает автор одного из обращений в мэрию Владислав Кучук. Его идея — соединить троллейбусным сообщением Северную Салтовку и Холодную гору.

«В обновленном виде троллейбусный маршрут номер 31 станет очень удобным, чтобы без пересадок доехать с Северной Салтовки в центр города, на вокзал и в районы Холодная Гора и Лысая Гора», — аргументирует Кучук.

В еще одной петиции мэрию просят добавить подвижной состав на автобусном маршруте № 33, так как на маршруте из-за поломок периодически курсирует только один автобус.

Читайте также: Пишут Терехову: харьковчане просят вернуть маршруты трамвая и троллейбуса

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С предложениями, касающимися работы троллейбусов и автобусов в Харькове, в мэрию обратились жители города. Они создали электронные петиции на сайте горсовета".