Терехова просят усовершенствовать маршруты транспорта в Харькове

С предложениями, касающимися работы троллейбусов и автобусов в Харькове, в мэрию обратились жители города. Они создали электронные петиции на сайте горсовета.

Продлить троллейбусный маршрут №31 предлагает автор одного из обращений в мэрию Владислав Кучук. Его идея — соединить троллейбусным сообщением Северную Салтовку и Холодную гору.

«В обновленном виде троллейбусный маршрут номер 31 станет очень удобным, чтобы без пересадок доехать с Северной Салтовки в центр города, на вокзал и в районы Холодная Гора и Лысая Гора», — аргументирует Кучук.

В еще одной петиции мэрию просят добавить подвижной состав на автобусном маршруте № 33, так как на маршруте из-за поломок периодически курсирует только один автобус.

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.