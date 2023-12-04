Пишуть Терехову: харків’яни просять повернути маршрути трамвая та тролейбуса
Мешканці Харкова створили електронні петиції на сайті міськради, що присвячені транспортним проблемам. Адресуючи звернення меру Ігорю Терехову, жителі міста розраховують повернути маршрути з центру на Холодну гору та між Салтівкою й ХТЗ.
“Шановний Ігорю Олександровичу! Для зручності харків’ян, будь ласка, відновіть маршрут тролейбуса номер 28”, – звернувся до мера у форматі електронної петиції харків’янин Владислав Кучук.
На думку автора петиції, тролейбус має прямувати з площі Конституції, через центр та Холодну гору до розворотного кола на вул. Новий Побут.
Авторка ще однієї петиції Юлія пропонує повернути трамваї на Салтівку.
“Повернути трамвайний маршрут №23 від Салтівського трамвайного депо до вул. Плиткова. Цей маршрут розвантажить маршрут 204. Населення Салтівки збільшилось, і маршрутка 204 дуже завантажена, особливо в години пік“, – наголосила вона.
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Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло електронні петиції харків’ян, вони мають набрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під цими двома петиціями тільки-но стартував.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: маршрут, новини Харкова, петиция, терехов, трамвай, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова створили електронні петиції на сайті міськради, що присвячені транспортним проблемам. Адресуючи звернення меру Ігорю Терехову, жителі міста розраховують повернути маршрути з центру на Холодну гору та між Салтівкою й ХТЗ".