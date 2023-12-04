Пишуть Терехову: харків’яни просять повернути маршрути трамвая та тролейбуса

Мешканці Харкова створили електронні петиції на сайті міськради, що присвячені транспортним проблемам. Адресуючи звернення меру Ігорю Терехову, жителі міста розраховують повернути маршрути з центру на Холодну гору та між Салтівкою й ХТЗ.

“Шановний Ігорю Олександровичу! Для зручності харків’ян, будь ласка, відновіть маршрут тролейбуса номер 28”, – звернувся до мера у форматі електронної петиції харків’янин Владислав Кучук.

На думку автора петиції, тролейбус має прямувати з площі Конституції, через центр та Холодну гору до розворотного кола на вул. Новий Побут.

Авторка ще однієї петиції Юлія пропонує повернути трамваї на Салтівку.

“Повернути трамвайний маршрут №23 від Салтівського трамвайного депо до вул. Плиткова. Цей маршрут розвантажить маршрут 204. Населення Салтівки збільшилось, і маршрутка 204 дуже завантажена, особливо в години пік“, – наголосила вона.

Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло електронні петиції харків’ян, вони мають набрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під цими двома петиціями тільки-но стартував.