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Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова

Общество 16:24   20.12.2023
Оксана Якушко
Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова

Троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы» для жителей Алексеевки и Павлова Поля начнет курсировать с четверга, 21 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Временный маршрут ввели, чтобы улучшить пассажирские перевозки жителей Алексеевки и Павлова Поля.

Троллейбус №2 будет ходить так: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 16:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы» для жителей Алексеевки и Павлова Поля начнет курсировать с четверга, 21 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".