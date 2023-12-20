Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова
Троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы» для жителей Алексеевки и Павлова Поля начнет курсировать с четверга, 21 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Временный маршрут ввели, чтобы улучшить пассажирские перевозки жителей Алексеевки и Павлова Поля.
Троллейбус №2 будет ходить так: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Алексеевка, маршрут, павлово поле, пассажир, транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 16:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы» для жителей Алексеевки и Павлова Поля начнет курсировать с четверга, 21 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".