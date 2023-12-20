Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова

Троллейбус №2 «Разворотный круг «Пр. Победы» — пл. Свободы» для жителей Алексеевки и Павлова Поля начнет курсировать с четверга, 21 декабря, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Временный маршрут ввели, чтобы улучшить пассажирские перевозки жителей Алексеевки и Павлова Поля.

Троллейбус №2 будет ходить так: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пл. Свободы.

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