Удари по Шевченківському району Харкова: де вже майже закрили всі вікна
Комунальники розповіли, на якому етапі закриття вікон у Шевченківському районі Харкова після ворожих ударів 6 та 7 квітня.
Так, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті внаслідок обстрілу 6 квітня, вже виконано майже на 99%, повідомляє пресслужба міськради.
“Зараз там тривають роботи на висоті – наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки”, – розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.
У Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня у житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів.
Нагадаємо, два УМПБ випустив ворожий літак близько 11:45 7 квітня по Шевченківському району Харкова. Постраждали п’ятеро людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алексеевка, обстріли, окна, павлово поле, удары, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники розповіли, на якому етапі закриття вікон у Шевченківському районі Харкова після ворожих ударів 6 та 7 квітня".