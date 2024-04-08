Удари по Шевченківському району Харкова: де вже майже закрили всі вікна

Комунальники розповіли, на якому етапі закриття вікон у Шевченківському районі Харкова після ворожих ударів 6 та 7 квітня.

Так, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті внаслідок обстрілу 6 квітня, вже виконано майже на 99%, повідомляє пресслужба міськради.

“Зараз там тривають роботи на висоті – наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки”, – розповів директор КП “Харківспецбуд” Богдан Долина.

У Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня у житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів.

Нагадаємо, два УМПБ випустив ворожий літак близько 11:45 7 квітня по Шевченківському району Харкова. Постраждали п’ятеро людей.