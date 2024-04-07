Удари РФ об 11:00: по Шевченківському району Харкова вдарив УМПБ – Фільчаков
Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак 7 квітня близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
«Саме ці два боєприпаси влучили в подвір’я житлової забудови в Шевченківському районі, саме в 80 метрах від входу в Центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей. Наслідок цього авіаційного обстрілу на даний час пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, близько 10 гаражів та 7 цивільних транспортних засобів», – сказав Фільчаков.
Він також додав, за медичною допомогою до лікарів звернулися троє людей – дві жінки та один чоловік.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. Ворог завдав ударів по центральному парку та промисловій зоні. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Згодом Терехов уточнив, що під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпас, прокуратура, район, удары, Фильчаков, Харків, Шевченковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак 7 квітня близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.".