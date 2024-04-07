Вибухи у Харкові: по центру вдарили КАБ, по Індустріальному району – С-300

Близько 11:00 росіяни атакували середмістя Харкова, а також Індустріальний район.

«Були КАБи – по середмістю, і як кажуть спеціалісти вибухотехніки, було дві ракети С-300 – по Індустріальному району. Внаслідок чого зруйновані гаражі, вибиті вікна в житлових будинках, розтрощений вщент приватний будинок – це у центрі міста. Що стосується Індустріального району: там була пожежа на одному з виробничих підприємств. Крім цього вибуховою хвилею пошкоджені багато вікон у приватних будинках», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. Ворог завдав ударів по центральному парку та промисловій зоні.