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У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом

Події 11:50   07.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом

Близько 11:40 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під обстрілом.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:40 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".