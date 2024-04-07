У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
Близько 11:40 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБами для Харкова та області.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під обстрілом.
Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:40 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".