В Харькове раздались взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом

Около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под обстрелом.

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.