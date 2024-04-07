У Харкові продовжують лунати вибухи
Близько 11:50 у Харкові пролунала серія вибухів.
«Увага! В місті лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про постраждалих та руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102! Бережіть себе!», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 12:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:50 у Харкові пролунала серія вибухів.".