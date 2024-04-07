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У Харкові продовжують лунати вибухи

Події 12:03   07.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові продовжують лунати вибухи

Близько 11:50 у Харкові пролунала серія вибухів.

«Увага! В місті лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про постраждалих та руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102! Бережіть себе!», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:50 у Харкові пролунала серія вибухів.".