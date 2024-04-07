У Харкові продовжують лунати вибухи

Близько 11:50 у Харкові пролунала серія вибухів.

«Увага! В місті лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про постраждалих та руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102! Бережіть себе!», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області.