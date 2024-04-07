В Харькове продолжают раздаваться взрывы
Около 11.50 в Харькове прозвучала серия взрывов.
«Внимание! В городе раздаются взрывы. Пройдите в укрытие. О пострадавших и разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102! Берегите себя!», — отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11.50 в Харькове прозвучала серия взрывов.".