В Харькове продолжают раздаваться взрывы

Около 11.50 в Харькове прозвучала серия взрывов.

«Внимание! В городе раздаются взрывы. Пройдите в укрытие. О пострадавших и разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102! Берегите себя!», — отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области.