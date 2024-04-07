Росіяни вдарили по центральному району Харкова, є поранені – Синєгубов
Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили попередні дані щодо вибухів, які лунали у Харкові вдень.
За даними Синєгубова, окупанти вдарили по центральній частині міста.
Терехов заявив, що внаслідок удару є поранені.
Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, поранені, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили попередні дані щодо вибухів, які лунали у Харкові вдень.".