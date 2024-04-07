Россияне ударили по центральному району Харькова, есть раненые – Синегубов
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили предварительные данные о взрывах, которые звучали в Харькове днем.
По данным Синегубова, оккупанты ударили по центральной части города.
Терехов заявил, что в результате удара есть раненые.
Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили предварительные данные о взрывах, которые звучали в Харькове днем.".