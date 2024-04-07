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Ворог вдарив по центральному парку і промисловій зоні у Харкові – Синєгубов

Події 13:29   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по центральному парку і промисловій зоні у Харкові – Синєгубов

Росіяни вдень вдарили по Харкову. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста.

«Внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік. 45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджений будинок та горів гараж.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдень вдарили по Харкову. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста.".