Враг ударил по центральному парку и промышленной зоне в Харькове – Синегубов

Россияне днем ударили по Харькову. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города.

«В результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина. 45-летний мужчина получил осколковые ранения. От госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь предоставлена на месте», — отметил Синегубов.

Он также сообщил, что враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил Терехов.