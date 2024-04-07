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В Харькове — четыре «прилета», есть попадания в частный дом – Терехов

Общество 12:22   07.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове — четыре «прилета», есть попадания в частный дом – Терехов

Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Один пришелся в частный дом. О количестве пострадавших информация уточняется», — пишет мэр.

Тем временем глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на данный момент в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".