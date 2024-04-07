У Харкові зафіксували чотири «прильоти», є влучання у приватний дім – Терехов

Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється», – пише мер.

Тим часом голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на зараз внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста.