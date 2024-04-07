Взрывы в Харькове: по центру ударили КАБ, по Индустриальному району – С-300

Около 11:00 россияне атаковали центр города Харькова, а также Индустриальный район.

«Были КАБы – по центру, и как говорят специалисты взрывотехники, было две ракеты С-300 – по Индустриальному району. В результате чего разрушены гаражи, выбиты окна в жилых домах, разбитый полностью частный дом – это в центре города. Что касается Индустриального района, там был пожар на одном из производственных предприятий. Кроме этого взрывной волной повреждены многие окна в частных домах», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил Терехов. Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне.