Удары РФ в 11:00: по Шевченковскому району Харькова ударил УМПБ — Фильчаков

Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет 7 апреля около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«Именно эти два боеприпаса попали во двор жилой застройки в Шевченковском районе, именно в 80 метрах от входа в Центральный парк отдыха, где на то время находилось много местных жителей, а именно детей. Вследствие этого авиационного обстрела сейчас повреждены 5 многоэтажных жилых домов, около 10 гаражей и 7 гражданских транспортных средств», — сказал Фильчаков.

Он также добавил, за медицинской помощью к врачам обратились три человека — две женщины и один мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Позже Терехов уточнил, что под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы.