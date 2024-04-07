Удари по центру Харкова: постраждали 5 людей, наслідки (фото)
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Шевченківського району Харкова 7 квітня зросла до п’яти людей.
За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали пʼять жителів. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.
«Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо», – зазначили правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Згодом Терехов уточнив, що під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: пострадали, прокуратура, район, удар, Харків, Шевченковский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари по центру Харкова: постраждали 5 людей, наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Шевченківського району Харкова 7 квітня зросла до п’яти людей.".