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Удари по центру Харкова: постраждали 5 людей, наслідки (фото)

Події 16:48   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Удари по центру Харкова: постраждали 5 людей, наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Шевченківського району Харкова 7 квітня зросла до п’яти людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, постраждали пʼять жителів. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

«Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Згодом Терехов уточнив, що під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Шевченківського району Харкова 7 квітня зросла до п’яти людей.".