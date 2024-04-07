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У Харкові – чергова серія вибухів. Синєгубов та Терехов підтвердили атаку

Події 13:49   07.04.2024
Оксана Горун
У Харкові – чергова серія вибухів. Синєгубов та Терехов підтвердили атаку

У Харкові вкотре за добу пролунали вибухи. Гучно було о 13:43.

“У Харкові чути вибухи!” – констатував мер Ігор Терехов.

“Окупанти знову завдають ударів по Харкову”, – підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, до цього близько 11:40 у Харкові було чути щонайменше два вибухи. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста, в тому числі – по центральному парку. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 13:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вкотре за добу пролунали вибухи. Гучно було о 13:43".