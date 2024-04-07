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В Харькове — очередная серия взрывов. Синегубов и Терехов подтвердили атаку

Происшествия 13:49   07.04.2024
Оксана Горун
В Харькове — очередная серия взрывов. Синегубов и Терехов подтвердили атаку

В Харькове который раз за сутки прогремели взрывы. Громко было в 13:43.

«В Харькове слышны взрывы!» — констатировал мэр Игорь Терехов.

«Оккупанты снова наносят удары по Харькову», — подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, до этого около 11:40 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города, в том числе — Центральному парку. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», сообщил Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове который раз за сутки прогремели взрывы. Громко было в 13:43".