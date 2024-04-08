Удары по Шевченковскому району Харькова: где уже почти закрыли все окна

Коммунальщики рассказали, на каком этапе закрытие окон в Шевченковском районе Харькова после вражеских ударов 6 и 7 апреля.

Так, на Алексеевке и Павловом Поле закрытие окон, которые были выбиты в результате обстрелов 6 апреля, уже выполнено почти на 99%, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сейчас там продолжаются работы на высоте — наши альпинисты закрывают поврежденные контуры на верхних этажах, куда невозможно добраться с помощью спецтехники», — рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

В Шевченковском районе, где в результате обстрела 7 апреля в жилых домах было повреждено более 200 окон, коммунальщики закрыли уже около 65% контуров.

Напомним, два УМПБ выпустил вражеский самолет около 11:45 7 апреля по Шевченковскому району Харькова. Пострадали пять человек.