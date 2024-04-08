Удары по Шевченковскому району Харькова: где уже почти закрыли все окна
Коммунальщики рассказали, на каком этапе закрытие окон в Шевченковском районе Харькова после вражеских ударов 6 и 7 апреля.
Так, на Алексеевке и Павловом Поле закрытие окон, которые были выбиты в результате обстрелов 6 апреля, уже выполнено почти на 99%, сообщает пресс-служба горсовета.
«Сейчас там продолжаются работы на высоте — наши альпинисты закрывают поврежденные контуры на верхних этажах, куда невозможно добраться с помощью спецтехники», — рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.
В Шевченковском районе, где в результате обстрела 7 апреля в жилых домах было повреждено более 200 окон, коммунальщики закрыли уже около 65% контуров.
Напомним, два УМПБ выпустил вражеский самолет около 11:45 7 апреля по Шевченковскому району Харькова. Пострадали пять человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Алексеевка, обстрелы, окна, павлово поле, удары, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики рассказали, на каком этапе закрытие окон в Шевченковском районе Харькова после вражеских ударов 6 и 7 апреля".