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Удары по Шевченковскому району Харькова: где уже почти закрыли все окна

Общество 21:38   08.04.2024
Елена Нагорная
Удары по Шевченковскому району Харькова: где уже почти закрыли все окна Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики рассказали, на каком этапе закрытие окон в Шевченковском районе Харькова после вражеских ударов 6 и 7 апреля.

Так, на Алексеевке и Павловом Поле закрытие окон, которые были выбиты в результате обстрелов 6 апреля, уже выполнено почти на 99%, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сейчас там продолжаются работы на высоте — наши альпинисты закрывают поврежденные контуры на верхних этажах, куда невозможно добраться с помощью спецтехники», — рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

В Шевченковском районе, где в результате обстрела 7 апреля в жилых домах было повреждено более 200 окон, коммунальщики закрыли уже около 65% контуров.

Напомним, два УМПБ выпустил вражеский самолет около 11:45 7 апреля по Шевченковскому району Харькова. Пострадали пять человек.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики рассказали, на каком этапе закрытие окон в Шевченковском районе Харькова после вражеских ударов 6 и 7 апреля".