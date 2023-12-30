Один із трамваїв знову почне ходити в Харкові напередодні Нового року
Трамвай №12, який курсуватиме від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова, тимчасово запустять із неділі, 31 грудня.
Маршрут відновлюють для покращення перевезень мешканців центральних районів на період воєнного стану, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – майдан Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».
У мерії просять харків’ян не паркувати авто на шляху трамваїв, зокрема на вулиці Трінклера біля Сумського ринку.
Раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що маршрут трамвая №12 буде відновлено після новорічних свят.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: маршрут, новый год, трамвай, Харків, центральный парк, южный вокзал;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №12, який курсуватиме від Південного вокзалу до Центрального парку Харкова, тимчасово запустять із неділі, 31 грудня.".