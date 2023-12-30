Крупнейшая атака РФ по Харькову и Украине: в ISW сделали вывод о целях Путина
РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия.
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), анализируя утро 29 декабря, когда российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.
“Ударный пакет, по всей видимости, стал кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО”, — считают аналитики.
Как пишет ISW, текущие российские запасы ракет и БпЛА, а также темпы производства, вероятно, не позволяют силам РФ наносить регулярные крупномасштабные ракетные удары, но позволяют осуществлять более последовательные атаки с помощью дронов, что может объяснить недавнюю модель российских ударных пакетов.
“Западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ударов, и прекращение такой помощи, вероятно, создаст условия для расширенной российской воздушной кампании в Украине. Западные лидеры в основном рассматривали массированный российский удар как свидетельство того, что максималистские цели Путина в Украине остаются неизменными, что соответствует давней оценке ISW, согласно которой Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или каком-либо урегулировании ситуации на Украине путем переговоров”, — констатируют аналитики.
По данным Генштаба ВСУ, ночью-утром 29 декабря враг применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 были уничтожены.
По Харькову россияне били тремя очередями: в пять, семь и восемь утра. Всего в городе насчитали 22 «прилета». Погибли три человека, еще 13 человек получили ранения. 11 из них — в больнице, трое — в сверхтяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, атака, дрони, дроны, институт изучения войны, ракети, Украина;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия.".