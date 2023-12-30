Крупнейшая атака РФ по Харькову и Украине: в ISW сделали вывод о целях Путина

РФ продолжит наносить масштабные удары по Украине, стремясь подорвать моральный дух ее граждан и способность государства поддерживать военные действия.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), анализируя утро 29 декабря, когда российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.

“Ударный пакет, по всей видимости, стал кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО”, — считают аналитики.

Как пишет ISW, текущие российские запасы ракет и БпЛА, а также темпы производства, вероятно, не позволяют силам РФ наносить регулярные крупномасштабные ракетные удары, но позволяют осуществлять более последовательные атаки с помощью дронов, что может объяснить недавнюю модель российских ударных пакетов.

“Западная помощь остается жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ударов, и прекращение такой помощи, вероятно, создаст условия для расширенной российской воздушной кампании в Украине. Западные лидеры в основном рассматривали массированный российский удар как свидетельство того, что максималистские цели Путина в Украине остаются неизменными, что соответствует давней оценке ISW, согласно которой Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или каком-либо урегулировании ситуации на Украине путем переговоров”, — констатируют аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, ночью-утром 29 декабря враг применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 были уничтожены.

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