Повітряна атака по Харкову й Україні: в ISW зробили висновок щодо цілей Путіна

РФ продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, прагнучи підірвати моральний дух її громадян та здатність держави підтримувати військові дії.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи ранок 29 грудня, коли російські війська завдали однієї з найбільших серій ракетних та безпілотних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

“Ударний пакет, очевидно, став кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також зусиль з випробування української ППО”, – вважають аналітики.

Як пише ISW, поточні російські запаси ракет і БпЛА, а також темпи виробництва, ймовірно, не дозволяють силам РФ завдавати регулярних великомасштабних ракетних ударів, але дозволяють здійснювати більш послідовні атаки за допомогою дронів, що може пояснити недавню модель російських ударних пакетів.

“Західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатись від російських ударів, і припинення такої допомоги, ймовірно, створить умови для розширеної російської повітряної кампанії в Україні. Західні лідери здебільшого розглядали масований російський удар як свідчення того, що максималістські цілі Путіна в Україні залишаються незмінними, що відповідає давній оцінці ISW, згідно з якою Путін щиро не зацікавлений у припиненні вогню чи будь-якому врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів”, — констатують аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі-вранці 29 грудня ворог застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами ППО 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено.

По Харкову росіяни били трьома чергами: о п’ятій, о сьомій та о восьмій ранку. Загалом у місті нарахували 22 “прильоти”. Загинули троє людей, ще 13 осіб отримали поранення. 11 з них – у лікарні, троє – у надважкому стані.