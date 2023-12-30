Обстрел Волчанска на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото)

По факту обстрела города Волчанск около 23 часов 29 декабря открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По данным Харьковской облпрокуратуры, военные РФ ударили по городу из артиллерии.

В населенном пункте повреждены торговые павильоны, магазины и жилые дома.



Фото: Харьковская облпрокуратура