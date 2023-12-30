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Обстрел Волчанска на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото)

Происшествия 14:16   30.12.2023
Елена Нагорная
Обстрел Волчанска на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По факту обстрела города Волчанск около 23 часов 29 декабря открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

По данным Харьковской облпрокуратуры, военные РФ ударили по городу из артиллерии.

В населенном пункте повреждены торговые павильоны, магазины и жилые дома.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 14:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрела города Волчанск около 23 часов 29 декабря открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).".