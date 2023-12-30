Обстрел Волчанска на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту обстрела города Волчанск около 23 часов 29 декабря открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
По данным Харьковской облпрокуратуры, военные РФ ударили по городу из артиллерии.
В населенном пункте повреждены торговые павильоны, магазины и жилые дома.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 14:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрела города Волчанск около 23 часов 29 декабря открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).".