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Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)

Події 14:16   30.12.2023
Олена Нагорна
Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)

За фактом обстрілу міста Вовчанськ близько 23-ї години 29 грудня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

За даними Харківської облпрокуратури, військові РФ вдарили по місту з артилерії.

У населеному пункті пошкоджені торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 14:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілу міста Вовчанськ близько 23-ї години 29 грудня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).".