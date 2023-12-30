Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)
За фактом обстрілу міста Вовчанськ близько 23-ї години 29 грудня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
За даними Харківської облпрокуратури, військові РФ вдарили по місту з артилерії.
У населеному пункті пошкоджені торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, обстріл, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 14:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілу міста Вовчанськ близько 23-ї години 29 грудня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).".