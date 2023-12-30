Обстріл Вовчанська на Харківщині: прокуратура показала руйнування (фото)

За фактом обстрілу міста Вовчанськ близько 23-ї години 29 грудня відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

За даними Харківської облпрокуратури, військові РФ вдарили по місту з артилерії.

У населеному пункті пошкоджені торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.



Фото: Харківська облпрокуратура