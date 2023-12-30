Новую дату открытия детсада в метро Харькова назвал Терехов

Детский сад на станциях Харьковского метрополитена начнет работать с 15 января. В него уже записали более 600 детей, рассказал в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

Он пояснил, что основная цель садика в подземке — подготовить детей к школе.

«Мы открыли метрошколу с 1 сентября. И сегодня есть очень большой запрос, чтобы дети имели возможность учиться на так называемых подготовительных курсах. Детки, которые пойдут 1 сентября в школу. Сегодня есть много детей, которые очень хотят, и родителей, которые очень хотят, чтобы их дети учились и хорошо подготовились к 1 сентября, когда они смогут пойти в школу. Поэтому мы решили открыть такие подготовительные курсы, так называемый метросад», — отметил Терехов.

Напомним, решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП «Харьковский метрополитен» исполком горсовета поддержал 4 декабря. Детский сад будет работать на станциях «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод». Планировалось, что он откроется 6 января.