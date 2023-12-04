В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает

В Харькове появится метросад. Открыть его обещают 6 января следующего года.

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 4 декабря поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП «Харьковский метрополитен», сообщили в мэрии.

«Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года. Детский сад будет работать на станциях метро «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод», — добавили в горсовете.