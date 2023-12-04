В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове появится метросад. Открыть его обещают 6 января следующего года.
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 4 декабря поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП «Харьковский метрополитен», сообщили в мэрии.
«Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года. Детский сад будет работать на станциях метро «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод», — добавили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: детский, метро, САД, Хапрьков;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появится метросад. Открыть его обещают 6 января следующего года.".