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В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает

Общество 13:33   04.12.2023
Виктория Яковенко
В метро Харькова откроют детский сад: когда заработает Фото: Харьковский горсовет

В Харькове появится метросад. Открыть его обещают 6 января следующего года.

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 4 декабря поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП «Харьковский метрополитен», сообщили в мэрии.

«Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января 2024 года. Детский сад будет работать на станциях метро «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод», — добавили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появится метросад. Открыть его обещают 6 января следующего года.".