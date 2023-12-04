У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює

У Харкові з’явиться метросадок. Відкрити його обіцяють 6 січня наступного року.

Виконавчий комітет Харківської міськради 4 грудня підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен», повідомили у мерії.

«Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року. Дитячий садок працюватиме на станціях метро «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод», – додали у міськраді.