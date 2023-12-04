У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює
Фото: Харківська міськрада
У Харкові з’явиться метросадок. Відкрити його обіцяють 6 січня наступного року.
Виконавчий комітет Харківської міськради 4 грудня підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен», повідомили у мерії.
«Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року. Дитячий садок працюватиме на станціях метро «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод», – додали у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детский, метро, САД, Хапрьков;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явиться метросадок. Відкрити його обіцяють 6 січня наступного року.".