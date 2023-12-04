Live
  • Пн 04.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.46
  • EUR 39.66

У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює

Суспільство 13:33   04.12.2023
Вікторія Яковенко
У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює Фото: Харківська міськрада

У Харкові з’явиться метросадок. Відкрити його обіцяють 6 січня наступного року.

Виконавчий комітет Харківської міськради 4 грудня підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен», повідомили у мерії.

«Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року. Дитячий садок працюватиме на станціях метро «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод», – додали у міськраді.

Читайте також: Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 4.12: мільйон на музей, смертельні пожежі, метросадок
Головні новини Харкова 4.12: мільйон на музей, смертельні пожежі, метросадок
04.12.2023, 13:38
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
21.11.2023, 09:54
У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює
У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює
04.12.2023, 13:33
Менше ніж 2 тис. грн: у Харкові визначили розмір допомоги на поховання
Менше ніж 2 тис. грн: у Харкові визначили розмір допомоги на поховання
04.12.2023, 13:03
Під дією наркотиків з ножем напав на чоловіка: харків’янина засудили
Під дією наркотиків з ножем напав на чоловіка: харків’янина засудили
04.12.2023, 12:42
Обстріли будівель казначейської служби на Харківщині: які збитки
Обстріли будівель казначейської служби на Харківщині: які збитки
04.12.2023, 12:16

Новини за темою:

11:39
Армія РФ обстріляла дитячий садок у Харківській області: фото наслідків

Ви читали новину: «У метро Харкова відкриють дитячий садок: коли запрацює»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явиться метросадок. Відкрити його обіцяють 6 січня наступного року.".