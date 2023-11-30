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Зеленский побывал в метро Харькова: смотрел, как учатся дети (фото)

Общество 18:40   30.11.2023
Елена Нагорная
Зеленский побывал в метро Харькова: смотрел, как учатся дети (фото) Фото: Telegram Олега Синегубова

В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский побывал на станции харьковской подземки «Университет». Там глава государства встретился с детьми, которые учатся в метрошколе, и пообщался с их педагогами.

«Харьков. Школьники, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро. Спасибо учителям за то, что война не остановила вас и вы продолжаете нести знания нашим детям. Спасибо нашим детям за их оптимизм и любовь к Украине», — написал Зеленский в Telegram.

По словам начальника ХОВА Олег Синегубова, сейчас в области строятся две подземные школы — в городе Люботин и поселке Коротич Харьковского района. Эти укрытия-школы будут отвечать всем критериям безопасности, и позволят детям учиться офлайн.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. Мэр Игорь Терехов сообщал, что по состоянию на 28 ноября в метрошколе обучались около 2 тысяч учеников, и пока нет возможности открывать новые классы.

Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.

Читайте также: Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 18:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский побывал на станции харьковской подземки «Университет». Там глава государства встретился с детьми, которые учатся в метрошколе, и пообщался с их педагогами.".