Зеленский побывал в метро Харькова: смотрел, как учатся дети (фото)

В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский побывал на станции харьковской подземки «Университет». Там глава государства встретился с детьми, которые учатся в метрошколе, и пообщался с их педагогами.

«Харьков. Школьники, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро. Спасибо учителям за то, что война не остановила вас и вы продолжаете нести знания нашим детям. Спасибо нашим детям за их оптимизм и любовь к Украине», — написал Зеленский в Telegram.

По словам начальника ХОВА Олег Синегубова, сейчас в области строятся две подземные школы — в городе Люботин и поселке Коротич Харьковского района. Эти укрытия-школы будут отвечать всем критериям безопасности, и позволят детям учиться офлайн.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. Мэр Игорь Терехов сообщал, что по состоянию на 28 ноября в метрошколе обучались около 2 тысяч учеников, и пока нет возможности открывать новые классы.

Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.