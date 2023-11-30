Зеленский побывал в метро Харькова: смотрел, как учатся дети (фото)
В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский побывал на станции харьковской подземки «Университет». Там глава государства встретился с детьми, которые учатся в метрошколе, и пообщался с их педагогами.
«Харьков. Школьники, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро. Спасибо учителям за то, что война не остановила вас и вы продолжаете нести знания нашим детям. Спасибо нашим детям за их оптимизм и любовь к Украине», — написал Зеленский в Telegram.
По словам начальника ХОВА Олег Синегубова, сейчас в области строятся две подземные школы — в городе Люботин и поселке Коротич Харьковского района. Эти укрытия-школы будут отвечать всем критериям безопасности, и позволят детям учиться офлайн.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. Мэр Игорь Терехов сообщал, что по состоянию на 28 ноября в метрошколе обучались около 2 тысяч учеников, и пока нет возможности открывать новые классы.
Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Зеленский, метро, метрошкола, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 18:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский побывал на станции харьковской подземки «Университет». Там глава государства встретился с детьми, которые учатся в метрошколе, и пообщался с их педагогами.".