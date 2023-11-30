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Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове

Общество 08:08   30.11.2023
Оксана Горун
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Замминистра образования и науки Украины Андрей Сташков прокомментировал вопросы безопасности детей в школах и правил поведения по время воздушных тревог.

В комментарии, опубликованном Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Сташков подчеркнул: в МОН рекомендуют, чтобы дети учились не в дистанционном формате, если у них есть возможность посещать школу. И привел в пример Харьков.

«Очень многие школы на прифронтовых территориях и приближенных к границе работают дистанционно, и ученики, и учителя находятся у себя дома. Но, кроме того, у нас есть примеры, когда заведения все же открываются в очном формате. В частности, это, возможно, вы слышали в Харькове, когда организован образовательный процесс в метро. Это одно из тех решений, которые позволят иметь доступ к нормальному обучению в школах», — считает представитель МОН.

Замминистра отметил, что офлайн дает ребенку возможность социализироваться и лучшее восприятие учебного материала.

«Поэтому если родители выехали в другой город и есть рядом школа, конечно, лучше отдать ребенка эту школу. Если они приняли другое решение, они могут продолжать учиться в своей школе, если их школа работает в дистанционном формате. Те рекомендации, которые есть, они не будут изменены, они будут использоваться и дальше в школе», — сказал Сташков.

Он также прокомментировал, как должны вести себя учителя в случае объявления воздушной тревоги при дистанционном формате обучения.

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«Мы рекомендуем прерывать образовательный процесс, прерывать урок во время объявления воздушной тревоги для того, чтобы все, кто желает и имеет возможность, спустились в укрытие. И только после этого возобновить обучение. Это обязанность — дать возможность ребенку спуститься в укрытие, независимо от того, где учитель находится в это время — или в другом городе, где нет тревоги, или вообще может быть, что учитель за границей. Но однозначно при объявлении воздушной тревоги возможность спуститься в укрытие должна быть предоставлена ученику», — подчеркнул он.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра образования и науки Украины Андрей Сташков прокомментировал вопросы безопасности детей в школах и правил поведения по время воздушных тревог".