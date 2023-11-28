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В метро Харькова больше нет возможности открывать классы – Терехов

Общество 13:34   28.11.2023
Виктория Яковенко
В метро Харькова больше нет возможности открывать классы – Терехов

По состоянию на 28 ноября в метрошколе Харькова обучается около 2 тысяч учеников.

«Очень большой спрос. Действительно, родители хотят, чтобы дети учились в режиме офлайн, а не в режиме онлайн. Мы понимаем, что сегодня нет таких возможностей у нас больше создавать такие классы в метро. И поэтому мы сегодня уже строим подземную школу на 450 учеников в одну смену, то есть в две смены будут учиться 900 учеников. И хотим поскорее построить эту школу», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Читайте также: В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 28 ноября в метрошколе Харькова обучается около 2 тысяч учеников.".