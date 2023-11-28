В метро Харькова больше нет возможности открывать классы – Терехов
По состоянию на 28 ноября в метрошколе Харькова обучается около 2 тысяч учеников.
«Очень большой спрос. Действительно, родители хотят, чтобы дети учились в режиме офлайн, а не в режиме онлайн. Мы понимаем, что сегодня нет таких возможностей у нас больше создавать такие классы в метро. И поэтому мы сегодня уже строим подземную школу на 450 учеников в одну смену, то есть в две смены будут учиться 900 учеников. И хотим поскорее построить эту школу», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Читайте также: В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: классы, метро, метрошкола, терехов, ученики, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В метро Харькова больше нет возможности открывать классы – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 28 ноября в метрошколе Харькова обучается около 2 тысяч учеников.".