В метро Харькова больше нет возможности открывать классы – Терехов

По состоянию на 28 ноября в метрошколе Харькова обучается около 2 тысяч учеников.

«Очень большой спрос. Действительно, родители хотят, чтобы дети учились в режиме офлайн, а не в режиме онлайн. Мы понимаем, что сегодня нет таких возможностей у нас больше создавать такие классы в метро. И поэтому мы сегодня уже строим подземную школу на 450 учеников в одну смену, то есть в две смены будут учиться 900 учеников. И хотим поскорее построить эту школу», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.