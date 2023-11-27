В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото)

Еще один класс открылся в метрошколе Харькова 27 ноября. Помещение для 65 учеников 9 — 11 классов оборудовали на станции «Академика Павлова».

Об этом сообщают на Facebook-странице Администрации Салтовского района. По информации ведомства, школьников района будут обучать педагоги лицея №31.



Фото: Администрация Салтовского района

Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. В конце октября мэр Игорь Терехов сообщал, что в метрошколе в 75 классах учатся 1388 детей.

Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.