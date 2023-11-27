В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото)
Еще один класс открылся в метрошколе Харькова 27 ноября. Помещение для 65 учеников 9 — 11 классов оборудовали на станции «Академика Павлова».
Об этом сообщают на Facebook-странице Администрации Салтовского района. По информации ведомства, школьников района будут обучать педагоги лицея №31.
Фото: Администрация Салтовского района
Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. В конце октября мэр Игорь Терехов сообщал, что в метрошколе в 75 классах учатся 1388 детей.
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Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Академика Павлова, класс, метро, метрошкола, салтовский район, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один класс открылся в метрошколе Харькова 27 ноября. Помещение для 65 учеников 9 — 11 классов оборудовали на станции «Академика Павлова».".