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В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото)

Общество 21:51   27.11.2023
Елена Нагорная
В метрошколе Харькова открылся еще один класс для детей с Салтовки (фото) Фото: Администрация Салтовского района

Еще один класс открылся в метрошколе Харькова 27 ноября. Помещение для 65 учеников 9 — 11 классов оборудовали на станции «Академика Павлова».

Об этом сообщают на Facebook-странице Администрации Салтовского района. По информации ведомства, школьников района будут обучать педагоги лицея №31.


Фото: Администрация Салтовского района

Напомним, в метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально оборудованных классах и дистанционное обучение. В конце октября мэр Игорь Терехов сообщал, что в метрошколе в 75 классах учатся 1388 детей.

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Также в Харькове строят подземную школу. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 21:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один класс открылся в метрошколе Харькова 27 ноября. Помещение для 65 учеников 9 — 11 классов оборудовали на станции «Академика Павлова».".