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Учеников метрошколы в Харькове стало существенно больше — Терехов

Общество 11:09   30.10.2023
Оксана Горун
Учеников метрошколы в Харькове стало существенно больше — Терехов Фото: telegram Игоря Терехова

Игорь Терехов сообщил, что со второй четверти количество школьников, которые занимаются под землей в Харькове, возросло.

«В новой четверти выросло количество харьковских школьников, которые будут учиться офлайн. Сегодня в метрошколе обучение начинают уже 1388 учеников. Это на 200 больше, чем до осенних каникул», — проинформировал мэр Харькова.

Метрошкола в Харькове 2
Фото: telegram Игоря Терехова

По его данным, в городе уже сформированы 75 классов  для детей всех возрастов.

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Напомним, в  Харькове строят подземную школу. Она сможет принять 900 школьников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов сообщил, что со второй четверти количество школьников, которые занимаются под землей в Харькове, возросло".