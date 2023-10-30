Учеников метрошколы в Харькове стало существенно больше — Терехов
Фото: telegram Игоря Терехова
Игорь Терехов сообщил, что со второй четверти количество школьников, которые занимаются под землей в Харькове, возросло.
«В новой четверти выросло количество харьковских школьников, которые будут учиться офлайн. Сегодня в метрошколе обучение начинают уже 1388 учеников. Это на 200 больше, чем до осенних каникул», — проинформировал мэр Харькова.
По его данным, в городе уже сформированы 75 классов для детей всех возрастов.
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Напомним, в Харькове строят подземную школу. Она сможет принять 900 школьников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метрошкола, образование, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов сообщил, что со второй четверти количество школьников, которые занимаются под землей в Харькове, возросло".