Учеников метрошколы в Харькове стало существенно больше — Терехов

Игорь Терехов сообщил, что со второй четверти количество школьников, которые занимаются под землей в Харькове, возросло.

«В новой четверти выросло количество харьковских школьников, которые будут учиться офлайн. Сегодня в метрошколе обучение начинают уже 1388 учеников. Это на 200 больше, чем до осенних каникул», — проинформировал мэр Харькова.

По его данным, в городе уже сформированы 75 классов для детей всех возрастов.

Напомним, в Харькове строят подземную школу. Она сможет принять 900 школьников в две смены. Работы планируют завершить до Нового года.