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Учнів метрошколи в Харкові стало суттєво більше – Терехов

Суспільство 11:09   30.10.2023
Оксана Горун
Учнів метрошколи в Харкові стало суттєво більше – Терехов

Ігор Терехов повідомив, що з другої чверті кількість школярів, які займаються під землею в Харкові, зросла.

У новій чверті зросла кількість харківських школярів, які навчатимуться офлайн. Так, сьогодні у метрошколі навчання розпочинають вже 1388 учнів. Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул“, – поінформував мер Харкова.

Метрошкола у Харкові 2

За його даними, у місті вже сформовано 75 класів для дітей різного віку.

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Нагадаємо, у Харкові будують підземну школу. Вона зможе прийняти 900 школярів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 11:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов повідомив, що з другої чверті кількість школярів, які займаються під землею в Харкові, зросла".