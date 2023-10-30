Учнів метрошколи в Харкові стало суттєво більше – Терехов

Ігор Терехов повідомив, що з другої чверті кількість школярів, які займаються під землею в Харкові, зросла.

“У новій чверті зросла кількість харківських школярів, які навчатимуться офлайн. Так, сьогодні у метрошколі навчання розпочинають вже 1388 учнів. Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул“, – поінформував мер Харкова.

За його даними, у місті вже сформовано 75 класів для дітей різного віку.

Нагадаємо, у Харкові будують підземну школу. Вона зможе прийняти 900 школярів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.