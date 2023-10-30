Учнів метрошколи в Харкові стало суттєво більше – Терехов
Ігор Терехов повідомив, що з другої чверті кількість школярів, які займаються під землею в Харкові, зросла.
“У новій чверті зросла кількість харківських школярів, які навчатимуться офлайн. Так, сьогодні у метрошколі навчання розпочинають вже 1388 учнів. Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул“, – поінформував мер Харкова.
За його даними, у місті вже сформовано 75 класів для дітей різного віку.
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Нагадаємо, у Харкові будують підземну школу. Вона зможе прийняти 900 школярів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метрошкола, образование, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов повідомив, що з другої чверті кількість школярів, які займаються під землею в Харкові, зросла".