Терехов рассказал, во сколько обходится метро-школа бюджету Харькова

«Это не очень большие средства», – отметил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE» в ответ на вопрос, какова общая стоимость обучения в метро-школе.

«Я не буду сегодня называть вам цифры, но это не очень большие средства для обучения детей. Что касается парт, компьютеров, досок, то мы перевезли из наших школ Что касается подвоза и кормления детей – да, это расход нашего городского бюджета. Сколько бы это ни стоило, это будущее нашей нации», – рассказал Терехов.

Хотя метро-школу готовили к старту учебного года в авральном режиме, частные средства на оборудование подземной площадки для обучения не привлекали.