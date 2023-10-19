Терехов рассказал, во сколько обходится метро-школа бюджету Харькова
«Это не очень большие средства», – отметил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE» в ответ на вопрос, какова общая стоимость обучения в метро-школе.
«Я не буду сегодня называть вам цифры, но это не очень большие средства для обучения детей. Что касается парт, компьютеров, досок, то мы перевезли из наших школ Что касается подвоза и кормления детей – да, это расход нашего городского бюджета. Сколько бы это ни стоило, это будущее нашей нации», – рассказал Терехов.
Хотя метро-школу готовили к старту учебного года в авральном режиме, частные средства на оборудование подземной площадки для обучения не привлекали.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бюджет, деньги, Игорь Терехов, метро, метро-школа, подземная школа, средства, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Это не очень большие средства», – отметил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE» в ответ на вопрос, какова общая стоимость обучения в метро-школе.".