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Терехов рассказал, во сколько обходится метро-школа бюджету Харькова

Общество 14:47   19.10.2023
Оксана Якушко
Терехов рассказал, во сколько обходится метро-школа бюджету Харькова

«Это не очень большие средства», – отметил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE» в ответ на вопрос, какова общая стоимость обучения в метро-школе.

«Я не буду сегодня называть вам цифры, но это не очень большие средства для обучения детей. Что касается парт, компьютеров, досок, то мы перевезли из наших школ Что касается подвоза и кормления детей – да, это расход нашего городского бюджета. Сколько бы это ни стоило, это будущее нашей нации», – рассказал Терехов.

Хотя метро-школу готовили к старту учебного года в авральном режиме, частные средства на оборудование подземной площадки для обучения не привлекали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Это не очень большие средства», – отметил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью порталу «Новости. LIVE» в ответ на вопрос, какова общая стоимость обучения в метро-школе.".