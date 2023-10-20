Терехов сообщил, сколько школьников находится в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, находясь в метрошколе, подвел итоги первой учебной четверти.

Городской голова рассказал, что когда в сентябре метрошколу открывали, в нее пошло около тысячи учеников, сейчас же учатся 1185 детей.

«Есть запрос на то, чтобы увеличивать количество классов. Но мы ограничены. Начинали с 60 классов. Сейчас у нас работают 65 классов, поэтому мы начали строительство подземной школы, которая будет рассчитана на 450 учеников в одну смену. Мы рассчитываем на обучение в две смены. То есть 900 учеников смогут учиться в этой школе», — отметил Терехов.

Одна подземная школа, констатировал мэр, не сможет вместить всех желающих. Но, по его мнению, такие сооружения все равно нужно строить для того, чтобы дети имели возможность учиться в безопасных условиях.

«Сегодня у нас учатся в режиме онлайн 112 тысяч учеников, но количество их в Харькове и за пределами города разное. Поэтому мы оцениваем, что сейчас в Харькове находятся где-то 70 тысяч учеников. Кто-то учится онлайн, кто-то в комбинированном режиме», — сообщил Терехов.