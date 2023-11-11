Комиссия омбудсмена проверила метрошколу в Харькове. Каковы выводы
Работники Офиса омбудсмена посетили школу, которая работает на станциях метрополитена в Харькове, и пришли к выводу, что помещения обустроены по нормам обычной школы — есть рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция.
Об этом пишет в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, для учеников создали комфортные условия, при необходимости они могут получить психологическую помощь. Самое главное, подчеркнул Лубинец, что в метрошколе соблюдаются нормы безопасности, и дети могут учиться во время воздушной тревоги.
Омбудсмен отметил, что к метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально подготовленных и оборудованных классах и дистанционное обучение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лубинец, метро, метрошкола, омбудсмен, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 10:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники Офиса омбудсмена посетили школу, которая работает на станциях метрополитена в Харькове, и пришли к выводу, что помещения обустроены по нормам обычной школы — есть рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция.".