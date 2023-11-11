Комиссия омбудсмена проверила метрошколу в Харькове. Каковы выводы

Работники Офиса омбудсмена посетили школу, которая работает на станциях метрополитена в Харькове, и пришли к выводу, что помещения обустроены по нормам обычной школы — есть рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция.

Об этом пишет в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, для учеников создали комфортные условия, при необходимости они могут получить психологическую помощь. Самое главное, подчеркнул Лубинец, что в метрошколе соблюдаются нормы безопасности, и дети могут учиться во время воздушной тревоги.

Омбудсмен отметил, что к метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально подготовленных и оборудованных классах и дистанционное обучение.