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Комиссия омбудсмена проверила метрошколу в Харькове. Каковы выводы

Общество 10:33   11.11.2023
Елена Нагорная
Комиссия омбудсмена проверила метрошколу в Харькове. Каковы выводы Фото: Дмитрий Лубинец

Работники Офиса омбудсмена посетили школу, которая работает на станциях метрополитена в Харькове, и пришли к выводу, что помещения обустроены по нормам обычной школы — есть рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция.

Об этом пишет в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, для учеников создали комфортные условия, при необходимости они могут получить психологическую помощь. Самое главное, подчеркнул Лубинец, что в метрошколе соблюдаются нормы безопасности, и дети могут учиться во время воздушной тревоги.

Омбудсмен отметил, что к метрошколе, которая действует на пяти станциях подземки, учеба проходит в две смены по смешанной форме. Она предусматривает офлайн-уроки в специально подготовленных и оборудованных классах и дистанционное обучение.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 10:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники Офиса омбудсмена посетили школу, которая работает на станциях метрополитена в Харькове, и пришли к выводу, что помещения обустроены по нормам обычной школы — есть рекуперация воздуха, освещение, шумоизоляция.".