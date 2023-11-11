Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки

Працівники Офісу омбудсмена завітали до школи, яка працює на станціях метрополітену в Харкові, і дійшли висновків, що приміщення облаштовані за нормами звичайної школи – є рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція.

Про це пише у телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, для учнів створили комфортні умови, за потреби вони можуть отримати психологічну допомогу. Найголовніше, наголосив Лубінець, що в метрошколі дотримуються норм безпеки, і діти можуть навчатися під час повітряної тривоги.

Омбудсмен зазначив, що в метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально підготовлених та обладнаних класах та дистанційні заняття.