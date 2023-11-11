Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки
Працівники Офісу омбудсмена завітали до школи, яка працює на станціях метрополітену в Харкові, і дійшли висновків, що приміщення облаштовані за нормами звичайної школи – є рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція.
Про це пише у телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, для учнів створили комфортні умови, за потреби вони можуть отримати психологічну допомогу. Найголовніше, наголосив Лубінець, що в метрошколі дотримуються норм безпеки, і діти можуть навчатися під час повітряної тривоги.
Омбудсмен зазначив, що в метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально підготовлених та обладнаних класах та дистанційні заняття.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Лубинец, метро, метрошкола, омбудсмен, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 10:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники Офісу омбудсмена завітали до школи, яка працює на станціях метрополітену в Харкові, і дійшли висновків, що приміщення облаштовані за нормами звичайної школи – є рекуперація повітря, освітлення, шумоізоляція.".