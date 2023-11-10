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У метрошколі в Харкові з’явилося нове обладнання (фото)

Суспільство 10:39   10.11.2023
Оксана Горун
У метрошколі в Харкові з’явилося нове обладнання (фото) Фото: пресслужба ХМР

Навчальні кабінети під землею в Харкові оснащують за підтримки Європейського Союзу.

Про надходження нового обладнання від європейських меценатів повідомила пресслужба Харківської міськради.

“У рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу благодійний фонд “Finn Church Aid” покращив умови перебування дітей у метрошколі в Немишлянському районі. Зокрема, навчальне приміщення обладнали холодильником,  кулером для води, акумуляторним LED-прожектором, бактерицидним рециркулятором, сенсорним дезінфектором для рук”, поінформували в мерії.

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Метрошкола отримала обладнання у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР
Метрошкола отримала обладнання у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР
Метрошкола отримала обладнання у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 10:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навчальні кабінети під землею в Харкові оснащують за підтримки Європейського Союзу".