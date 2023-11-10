У метрошколі в Харкові з’явилося нове обладнання (фото)
Фото: пресслужба ХМР
Навчальні кабінети під землею в Харкові оснащують за підтримки Європейського Союзу.
Про надходження нового обладнання від європейських меценатів повідомила пресслужба Харківської міськради.
“У рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу благодійний фонд “Finn Church Aid” покращив умови перебування дітей у метрошколі в Немишлянському районі. Зокрема, навчальне приміщення обладнали холодильником, кулером для води, акумуляторним LED-прожектором, бактерицидним рециркулятором, сенсорним дезінфектором для рук”, поінформували в мерії.
Читайте також: Підземну школу, яка витримає С-300, будують на Харківщині
Популярно
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Евросоюз, метрошкола, мэрия, оборудование;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У метрошколі в Харкові з’явилося нове обладнання (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 10:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навчальні кабінети під землею в Харкові оснащують за підтримки Європейського Союзу".