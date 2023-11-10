У метрошколі в Харкові з’явилося нове обладнання (фото)

Навчальні кабінети під землею в Харкові оснащують за підтримки Європейського Союзу.

Про надходження нового обладнання від європейських меценатів повідомила пресслужба Харківської міськради.

“У рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу благодійний фонд “Finn Church Aid” покращив умови перебування дітей у метрошколі в Немишлянському районі. Зокрема, навчальне приміщення обладнали холодильником, кулером для води, акумуляторним LED-прожектором, бактерицидним рециркулятором, сенсорним дезінфектором для рук”, поінформували в мерії.