В метрошколе в Харькове появилось новое оборудование (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
Учебные кабинеты под землей в Харькове оснащают при поддержке Европейского Союза.
О поступлении нового оборудования от европейских меценатов сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В рамках гуманитарной помощи Европейского Союза благотворительный фонд Finn Church Aid улучшил условия пребывания детей в метрошколе в Немышлянском районе. В частности, учебное помещение оборудовали холодильником, кулером для воды, аккумуляторным LED-прожектором, бактерицидным рециркулятором, сенсорным дезинфектором для рук», — сообщили в мэрии.
Читайте также: Подземную школу, которая выдержит С-300, строят на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
Евросоюз согласился на частичный запрет на импорта российской нефти и согласовал шестой пакет санкций против РФ
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Евросоюз, метрошкола, мэрия, оборудование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В метрошколе в Харькове появилось новое оборудование (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учебные кабинеты под землей в Харькове оснащают при поддержке Европейского Союза".