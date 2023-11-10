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В метрошколе в Харькове появилось новое оборудование (фото)

Общество 10:39   10.11.2023
Оксана Горун
В метрошколе в Харькове появилось новое оборудование (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Учебные кабинеты под землей в Харькове оснащают при поддержке Европейского Союза.

О поступлении нового оборудования от европейских меценатов сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В рамках гуманитарной помощи Европейского Союза благотворительный фонд Finn Church Aid улучшил условия пребывания детей в метрошколе в Немышлянском районе. В частности, учебное помещение оборудовали холодильником, кулером для воды, аккумуляторным LED-прожектором, бактерицидным рециркулятором, сенсорным дезинфектором для рук», — сообщили в мэрии.

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Метрошкола получила оборудование в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
Метрошкола получила оборудование в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС
Метрошкола получила оборудование в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учебные кабинеты под землей в Харькове оснащают при поддержке Европейского Союза".