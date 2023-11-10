В метрошколе в Харькове появилось новое оборудование (фото)

Учебные кабинеты под землей в Харькове оснащают при поддержке Европейского Союза.

О поступлении нового оборудования от европейских меценатов сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В рамках гуманитарной помощи Европейского Союза благотворительный фонд Finn Church Aid улучшил условия пребывания детей в метрошколе в Немышлянском районе. В частности, учебное помещение оборудовали холодильником, кулером для воды, аккумуляторным LED-прожектором, бактерицидным рециркулятором, сенсорным дезинфектором для рук», — сообщили в мэрии.