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У метрошколі Харкова відкрився ще один клас для дітей із Салтівки (фото)

Суспільство 21:51   27.11.2023
Олена Нагорна
У метрошколі Харкова відкрився ще один клас для дітей із Салтівки (фото)

Ще один клас відкрився у метрошколі Харкова 27 листопада. Приміщення для 65 учнів 9 – 11 класів обладнали на станції “Академіка Павлова”.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Адміністрації Салтівського району. За інформацією відомства, школярів району навчатимуть педагоги ліцею №31.


Фото: Адміністрація Салтівського району

Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Наприкінці жовтня мер Ігор Терехов повідомляв, що в метрошколі в 75 класах навчаються 1388 дітей.

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Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 21:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один клас відкрився у метрошколі Харкова 27 листопада. Приміщення для 65 учнів 9 – 11 класів обладнали на станції “Академіка Павлова”.".