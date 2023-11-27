У метрошколі Харкова відкрився ще один клас для дітей із Салтівки (фото)
Ще один клас відкрився у метрошколі Харкова 27 листопада. Приміщення для 65 учнів 9 – 11 класів обладнали на станції “Академіка Павлова”.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Адміністрації Салтівського району. За інформацією відомства, школярів району навчатимуть педагоги ліцею №31.
Фото: Адміністрація Салтівського району
Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Наприкінці жовтня мер Ігор Терехов повідомляв, що в метрошколі в 75 класах навчаються 1388 дітей.
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Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Академика Павлова, класс, метро, метрошкола, салтовский район, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 21:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один клас відкрився у метрошколі Харкова 27 листопада. Приміщення для 65 учнів 9 – 11 класів обладнали на станції “Академіка Павлова”.".