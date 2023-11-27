У метрошколі Харкова відкрився ще один клас для дітей із Салтівки (фото)

Ще один клас відкрився у метрошколі Харкова 27 листопада. Приміщення для 65 учнів 9 – 11 класів обладнали на станції “Академіка Павлова”.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Адміністрації Салтівського району. За інформацією відомства, школярів району навчатимуть педагоги ліцею №31.



Фото: Адміністрація Салтівського району

Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Наприкінці жовтня мер Ігор Терехов повідомляв, що в метрошколі в 75 класах навчаються 1388 дітей.

Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.